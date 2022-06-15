Вперше з часів холодної війни НАТО розмістить заздалегідь призначені сили та озброєння на східному фланзі, - Столтенберг

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.

"Це саме те, над чим ми працюємо з Німеччиною, але ми очікуємо, що всі союзники зроблять подібні пропозиції, щоб дозволити заздалегідь призначені сили, які тренуються і відповідають за оборону конкретних територій", - сказав Столтенберг.

Генеральний секретар альянсу наголосив, що своєчасне розміщення збройних сил та техніки на східному фланзі, яке було здійснене вперше з часів холодної війни, допоможе НАТО швидше відреагувати на загрозу з боку Росії.

Очікується, що всі члени альянсу зроблять подібні пропонування задля залучення заздалегідь призначених сил, які проводять навчання та військові тренування, боронячи певні території.

Нещодавно Естонія, Латвія та Литва закликали до нарощування боєздатних сил НАТО у своєму регіоні, проте за словами високопоставлених дипломатів НАТО, цього не станеться. Відомо, що 84,6% респондентів Латвії під час опитування Benu Aptiekas/Gemius у травні заявили, що вони дуже стурбовані вторгненням Росії.

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