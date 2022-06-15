Вперше з часів холодної війни НАТО розмістить заздалегідь призначені сили та озброєння на східному фланзі, - Столтенберг
Північноатлантичний оборонний альянс вперше з часів холодної війни матиме заздалегідь розподілені сили у своїх східних регіонах
Про це повідомляє CNN із посиланням на заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга.
"Це саме те, над чим ми працюємо з Німеччиною, але ми очікуємо, що всі союзники зроблять подібні пропозиції, щоб дозволити заздалегідь призначені сили, які тренуються і відповідають за оборону конкретних територій", - сказав Столтенберг.
Генеральний секретар альянсу наголосив, що своєчасне розміщення збройних сил та техніки на східному фланзі, яке було здійснене вперше з часів холодної війни, допоможе НАТО швидше відреагувати на загрозу з боку Росії.
Очікується, що всі члени альянсу зроблять подібні пропонування задля залучення заздалегідь призначених сил, які проводять навчання та військові тренування, боронячи певні території.
- Нещодавно Естонія, Латвія та Литва закликали до нарощування боєздатних сил НАТО у своєму регіоні, проте за словами високопоставлених дипломатів НАТО, цього не станеться. Відомо, що 84,6% респондентів Латвії під час опитування Benu Aptiekas/Gemius у травні заявили, що вони дуже стурбовані вторгненням Росії.
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