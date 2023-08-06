Про це повідомляє агенція Bloomberg.

"Це, по суті, все, що залишилося, тому що інші речі, на мою думку, ми не повинні законодавчо закріплювати", - сказав Нетаньягу в інтерв'ю Bloomberg Television в Єрусалимі в неділю. Відповідаючи на питання про свій наступний крок, він сказав, що "це, ймовірно, буде стосуватися складу комітету, який обирає суддів".

Зокрема Нетаньяху сказав, що хоче уникнути крайнощів - або "найактивнішого суду на планеті", або законодавчого органу, який може "просто вибити будь-яке рішення, яке приймає суд".

"Має бути баланс. Це те, що ми намагаємося відновити", - наголосив він.

Також зазначається, що в інтерв'ю Нетаньягу намагався створити образ лідера, який залишається поза політичною боротьбою, коли він стикається з найбільшим антиурядовим рухом протесту в історії країни. Прем'єр-міністр також прагнув надіслати заспокійливе послання ринкам, які перебувають під впливом багатомісячних потрясінь, назвавши Ізраїль "недооціненим".