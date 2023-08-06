"Має бути баланс". Нетаньягу вирішив обмежити судову реформу
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що не буде проводити повну реформу судової системи, яку спочатку планував його уряд, і працюватиме лише над зміною складу комітету з відбору суддів, відмовляючись від будь-яких інших кроків
Про це повідомляє агенція Bloomberg.
"Це, по суті, все, що залишилося, тому що інші речі, на мою думку, ми не повинні законодавчо закріплювати", - сказав Нетаньягу в інтерв'ю Bloomberg Television в Єрусалимі в неділю. Відповідаючи на питання про свій наступний крок, він сказав, що "це, ймовірно, буде стосуватися складу комітету, який обирає суддів".
Зокрема Нетаньяху сказав, що хоче уникнути крайнощів - або "найактивнішого суду на планеті", або законодавчого органу, який може "просто вибити будь-яке рішення, яке приймає суд".
"Має бути баланс. Це те, що ми намагаємося відновити", - наголосив він.
Також зазначається, що в інтерв'ю Нетаньягу намагався створити образ лідера, який залишається поза політичною боротьбою, коли він стикається з найбільшим антиурядовим рухом протесту в історії країни. Прем'єр-міністр також прагнув надіслати заспокійливе послання ринкам, які перебувають під впливом багатомісячних потрясінь, назвавши Ізраїль "недооціненим".
- 21 липня повідомлялося, що Єрусалим вимагає від розвідки РФ припинити дезінформацію ізраїльського суспільства.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.91
Купівля 36.91Продаж 37.62
-
EUR
Купівля 40.68Продаж 41.66
- Актуальне
- Важливе