Маємо бути готові, що Росія використає хімічну зброю та сподіваюсь до цього не дійде, - Данілов

Про це Олексій Данілов повідомив в ефірі телемарафону, інформує Еспресо.TV

"Ви знаєте, що вони, незважаючи на заборону взагалі всіх міжнародних інституцій про використання хімічної зброї, використовували її свого часу в Сирії. У нас є чітке усвідомлення, що вони можуть це зробити на території нашої країни. Ми маємо до цього бути готові", - зазначив посадовець.

Олексій Данілов додав, що українська медицина "пройшла певний вишкіл з цього приводу". Водночас висловив сподівання, що "до цього не дійде".

Нагадаємо, секретар РНБО зазначив, що Путін хоче до 9 травня закінчити війну парадом перемоги.

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