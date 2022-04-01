Про це Олексій Данілов заявив в ефірі телемарафону.

"Він (Путін, - ред.) зараз переформатовує свої війська для того, щоб далі завдавати удари по нашій країні. Я хотів би звернутись до всіх: не радійте на сьогодні від того, що нібито хтось їх добровільно покидає. Це робота нашої армії, це робота наших Збройних сил, коли ми звільняємо свої міста один за одним. За кожним таким звільненням стоїть загибель наших хлопців і дівчат, які боронять нашу країну", - сказав секретар РНБО.

Він нагадав, що в окупантів є сакральний день - 9 травня.

"І до 9 травня Путін ставить завдання закінчити парадом перемоги цю війну. Нам треба розуміти, що у нас попереду ще дуже багато боїв, нам треба боронити свою країну, і розслаблятися нікому не раджу", - сказав Олексій Данілов.



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