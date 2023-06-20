От і прозвучало те, про що неодноразово наголошувалось: для приєднання до НАТО Україні треба так зробити своє домашнє завдання, включно з реформуванням сектору безпеки і правоохоронної системи, викорінення корупції, щоби наші партнери не мали жодного приводу використати цей аргумент.

Напередодні Вільнюського саміту про необхідність реформування сектору безпеки України наголосив Президент США Джозеф Байден. Думаю, ми ще почуємо розширені коментарі такої позиції.

Сподіваюся, це не значить, що повертається на порядок денний механізм членства суто через ПДЧ. Або його замінники.

Це значить, що у нас є дуже коротка дистанція — не більше як рік, до Вашингтонського саміту НАТО, закрити всі питання і не наробити нових помилок.

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Можна скільки завгодно заявляти, що Україна вже де-факто готова до членства. Партнери не ставлять під сумнів готовність і здатність наших ЗСУ до ефективного внеску до колективної оборони Альянсу.

Але до НАТО приєднуються країни, а не тільки Збройні Сили. Тому треба зараз подвоїти, потроїти зусилля на завершення досягнення давно вже узгоджених цілей реформ. На це є лише рік.

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Про автора. Валерій Чалий, дипломат, колишній надзвичайний та повноважний посол України у США

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