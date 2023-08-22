"Маємо гідно вшанувати героїзм захисників": Шмигаль назвав 5 ключових елементів нової ветеранської політики

Про це він заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє".

За словами прем'єра, у рамках концепції відновлення України необхідно гідно вшанувати героїзм усіх, хто став на захист власної держави. Тому вже зараз, не чекаючи завершення війни, держава формує нову ветеранську політику.

"Ветеранська політика - це не просто виплати допомоги. Мета нової ветеранської політики - це адаптація, реабілітація, створення широкого простору можливостей для самореалізації, а також вшанування подвигу наших захисників і захисниць", - заявив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що нова ветеранська політика складається з п’яти ключових елементів:

Перший - створення інфраструктури, завдяки якій ветерани отримають якісні та дієві послуги, зокрема, розвиток інфраструктури "першої зустрічі";

Другий - економічна активність. Вже відкрито шість Центрів ветеранського розвитку при провідних вишах країни. Держава також стимулюватиме створення та розвиток ветеранського бізнесу;

Третій - успішна реабілітація. Створення мережі сучасних реабілітаційних центрів по всій Україні, які надаватимуть комплексну допомогу;

Четвертий - доступне житло. Тепер пільговий кредит під 7% за іпотечною програмою єОселя доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей. Ветерани також є пріоритетними учасниками програми єВідновлення;

П’ятий - вшанування подвигу військових. Увічнення пам’яті загиблих воїнів є наскрізною державною політикою. Герої поряд з нами, і кожен повинен їх знати та шанувати.

Голова уряду підкреслив, що нині українці переживають важкі часи, але Україна вистоїть.

!Це наша національно-визвольна війна, нас усіх. Російському окупанту протистоїть цілий народ, уся українська нація. Україна має бути вільною, незалежною, суверенною, під мирним небом назавжди", - додав він.