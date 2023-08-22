"Маємо гідно вшанувати героїзм захисників": Шмигаль назвав 5 ключових елементів нової ветеранської політики
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що країна формує політику ветеранів, попри те, що війна досі триває. Для реалізації нової ветеранські політики існує п’ять ключових елементів
Про це він заявив на Міжнародному ветеранському форумі "Україна. Захисники. Майбутнє".
За словами прем'єра, у рамках концепції відновлення України необхідно гідно вшанувати героїзм усіх, хто став на захист власної держави. Тому вже зараз, не чекаючи завершення війни, держава формує нову ветеранську політику.
"Ветеранська політика - це не просто виплати допомоги. Мета нової ветеранської політики - це адаптація, реабілітація, створення широкого простору можливостей для самореалізації, а також вшанування подвигу наших захисників і захисниць", - заявив прем'єр.
Шмигаль наголосив, що нова ветеранська політика складається з п’яти ключових елементів:
- Перший - створення інфраструктури, завдяки якій ветерани отримають якісні та дієві послуги, зокрема, розвиток інфраструктури "першої зустрічі";
- Другий - економічна активність. Вже відкрито шість Центрів ветеранського розвитку при провідних вишах країни. Держава також стимулюватиме створення та розвиток ветеранського бізнесу;
- Третій - успішна реабілітація. Створення мережі сучасних реабілітаційних центрів по всій Україні, які надаватимуть комплексну допомогу;
- Четвертий - доступне житло. Тепер пільговий кредит під 7% за іпотечною програмою єОселя доступний для ветеранів війни та членів їхніх сімей. Ветерани також є пріоритетними учасниками програми єВідновлення;
- П’ятий - вшанування подвигу військових. Увічнення пам’яті загиблих воїнів є наскрізною державною політикою. Герої поряд з нами, і кожен повинен їх знати та шанувати.
Голова уряду підкреслив, що нині українці переживають важкі часи, але Україна вистоїть.
!Це наша національно-визвольна війна, нас усіх. Російському окупанту протистоїть цілий народ, уся українська нація. Україна має бути вільною, незалежною, суверенною, під мирним небом назавжди", - додав він.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські посадовці, які не розуміють сенс запровадження політики героїв, мають бути замінені, а нормативні регуляції, яка затягують час, повинні бути спрощені.
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