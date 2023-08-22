Посадовці, які не розуміють принципів політики героїв, мають бути замінені, - Зеленський

Про це він сказав під час ветеранського форуму.

Серед головних принципів політики героїв, зокрема, вшанування подвигу українців, нові освітні можливості для ветеранів, якісна робота військово-лікарської комісії, реабілітація, економічні, бізнесові, юридичні можливості, житло для ветеранів.

Зеленський наголосив, що все в політиці героїв має бути таким, що допомогти людям жити.

"Будь-який посадовець, який цього не розуміє, має бути замінений. Будь-яка регуляція, яка затягує час, повинна бути спрощена. Все в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як на сьогодні є помічником воїнів", - сказав президент.

За словами лідера країни, всі дієві ініціативи держави, громадськості, бізнесу та самих ветеранів, і всі ті, які направлені на кращу якість української політики героїв, на інтеграцію для допомоги ветеранам - повинні бути реалізовані.

"Я впевнений, що результат буде. Має бути", - констатував Зеленський.

Крім того, президент розповів, що очікує на перший результат політики героїв до 14 жовтня.

"Попереду Покрова. День захисників і захисниць України. Саме у цей день маємо побачити та оцінити перший вагомий результат впровадження політики героїв та розв'язання тих проблем, про які говоритимуть зокрема сьогодні на форумі. Я впевнений, що результат буде. Має бути", - заявив Зеленський.