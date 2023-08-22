Посадовці, які не розуміють принципів політики героїв, мають бути замінені, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські посадовці, які не розуміють сенс запровадження політики героїв, мають бути замінені, а нормативні регуляції, яка затягують час, повинні бути спрощені
Про це він сказав під час ветеранського форуму.
Серед головних принципів політики героїв, зокрема, вшанування подвигу українців, нові освітні можливості для ветеранів, якісна робота військово-лікарської комісії, реабілітація, економічні, бізнесові, юридичні можливості, житло для ветеранів.
Зеленський наголосив, що все в політиці героїв має бути таким, що допомогти людям жити.
"Будь-який посадовець, який цього не розуміє, має бути замінений. Будь-яка регуляція, яка затягує час, повинна бути спрощена. Все в нашій державі так чи інакше має стати помічником ветерана, як на сьогодні є помічником воїнів", - сказав президент.
За словами лідера країни, всі дієві ініціативи держави, громадськості, бізнесу та самих ветеранів, і всі ті, які направлені на кращу якість української політики героїв, на інтеграцію для допомоги ветеранам - повинні бути реалізовані.
"Я впевнений, що результат буде. Має бути", - констатував Зеленський.
Крім того, президент розповів, що очікує на перший результат політики героїв до 14 жовтня.
"Попереду Покрова. День захисників і захисниць України. Саме у цей день маємо побачити та оцінити перший вагомий результат впровадження політики героїв та розв'язання тих проблем, про які говоритимуть зокрема сьогодні на форумі. Я впевнений, що результат буде. Має бути", - заявив Зеленський.
- У червні президент Зеленський запропонував передбачити в майбутній Українській доктрині політику героїв, яка буде спрямована на забезпечення потреб учасників бойових дій і ветеранів війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.34
- EUR Купівля 41.05Продаж 42.09
- Актуальне
- Важливе