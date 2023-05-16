"Маємо відновити повагу до Статуту ООН". Данія запевнила, що й надалі буде поряд з Україною
Данія і надалі підтримуватиме Україну у протидії російському агресору
Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен на Копенгагенському саміті демократії, передає Укрінформ.
"Ми й надалі будемо стояти пліч-о-пліч з нашими балтійськими друзями на підтримку України... Ми маємо відновити повагу до Статуту ООН та зробити так, щоб інші сусіди Росії не мали страху", - сказав він.
За словами міністра, приклад України засвідчує, що свободу треба відстоювати.
- Уряд Данії запустив нову програму підтримки України на 2023 рік, зокрема виділять 1 млрд євро на відбудову країн.
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