"Маємо відновити повагу до Статуту ООН". Данія запевнила, що й надалі буде поряд з Україною

Про це заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Люкке Расмуссен на Копенгагенському саміті демократії, передає Укрінформ.

"Ми й надалі будемо стояти пліч-о-пліч з нашими балтійськими друзями на підтримку України... Ми маємо відновити повагу до Статуту ООН та зробити так, щоб інші сусіди Росії не мали страху", - сказав він.

За словами міністра, приклад України засвідчує, що свободу треба відстоювати.