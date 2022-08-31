Про це в ефірі Еспресо заявив заступник директора з наукової роботи Інституту проблем безпеки АЕС Національної академії наук Сергій Паскевич.

"Багато порушень будуть викриті, якщо вони там є і росіяни через терор намагаються уникнути відповідальності та розголосу зловживань і порушень, які вони вже здійснили на ЗАЕС. Це обстріли і порушена цілісність захисних бар'єрів", - сказав він.

Науковець не виключив, що делегацію МАГАТЕ не пустять на станцію.

"За деякими повідомленнями, ми знаємо, що було обстріляне сховище відпрацьованого ядерного палива, тому можливо були якісь маніпуляції з паливом і під прикриттям обстрілів вони туди не пустять місію МАГАТЕ, Одним із важливих завдань цієї місії є оцінка готовності станції і персоналу на виконання дій у випадку аварії. Це має відкрити очі місії, в якому стані перебуває персонал ЗАЕС, який тривалий час у заручниках та їх психологічний і фізичний стан критичний. У місії МАГАТЕ завдання - це викрити і показати світу", - підсумував Паскевич.