Про це повідомляє Reuters.

Інспектори МАГАТЕ з ядерної безпеки виявили, що на одному з полігонів у Лівії не вистачає 2,5 тонн природного урану - про це у конфіденційному листі країнам-членам організації повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"У ході інспекції у вівторок інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії виявили, що 10 бочок, котрі містять приблизно 2,5 тонни природного урану у формі UOC (концентрату уранової руди), не були присутні на об'єкті", - ідеться у повідомленні.

Перевірку мали провести ще у 2022-му році, проте її відкладали через нестабільну ситуацію у Лівії. Інспекцію провели лише у вівторок, 14 березня, тож коли і яким чином відбувся інцидент невідомо.

"Втрата інформації про нинішнє місцезнаходження ядерних матеріалів може становити радіаційний ризик, а також створити проблеми ядерної безпеки", - відмітили у МАГАТЕ.

Фахівці зобов'язалися провести розслідування за фактом зниклої речовини та з'ясувати, що сталося насправді.