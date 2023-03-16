З полігону у Лівії зникли тонни урану
Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії виявили, що з полігону у Лівії зникли близько 2,5 тонн природного урану. Бочки із речовиною зберігалися на території, яка більше не контролюється місцевою владою
Про це повідомляє Reuters.
Інспектори МАГАТЕ з ядерної безпеки виявили, що на одному з полігонів у Лівії не вистачає 2,5 тонн природного урану - про це у конфіденційному листі країнам-членам організації повідомив голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі.
"У ході інспекції у вівторок інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії виявили, що 10 бочок, котрі містять приблизно 2,5 тонни природного урану у формі UOC (концентрату уранової руди), не були присутні на об'єкті", - ідеться у повідомленні.
Перевірку мали провести ще у 2022-му році, проте її відкладали через нестабільну ситуацію у Лівії. Інспекцію провели лише у вівторок, 14 березня, тож коли і яким чином відбувся інцидент невідомо.
"Втрата інформації про нинішнє місцезнаходження ядерних матеріалів може становити радіаційний ризик, а також створити проблеми ядерної безпеки", - відмітили у МАГАТЕ.
Фахівці зобов'язалися провести розслідування за фактом зниклої речовини та з'ясувати, що сталося насправді.
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