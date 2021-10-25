Магучіх розповіла, як познайомилась з Ласіцкене і відмовилась коментувати допінгові скандали росіян

Про це повідомляє "Трибуна".



Магучіх познайомилась з Ласіцкене у 2018 році.



"Так, ми з нею давно знайомі. Ми познайомилися в 2018 році на етапі "Діамантової ліги". Вона була топовою спортсменкою, приїжджала на старти. На 2019 рік вона виграла 50 змагань поспіль. Звісно її знали. Ми з нею познайомились на комерціях. Потім у них сталася проблема, що їм взагалі не дали нейтральний статус, вона ніде не виступала, крім внутрішніх змагань, вона боролася з цим, тому складно. Вона і листи писала, інтерв'ю давала проти, щоб міняли. Багато атлетів, у яких чистий нейтральний статус, вони зверталися в міжнародні федерації з допінгу", - сказала українка.



Також Ярослава Магучіх відмовилась коментувати допінгові скандали з російськими легкоатлетами.



"Я, чесно, не хочу лізти. Нейтрально, скажімо так. Є свої плюси і мінуси. Не можна сказати, як ти до цього ставишся, тому що я не в цьому середовищі, я живу тут, я не знаю всіх нюансів, всієї ситуації. Я не можу сказати, чесно. Не хочу. Завжди щось скажу, щось буде перевернуто, тому я просто утримаюся", - завершила думку Магучіх.

9 вересня навколо Ярослави Магучіх виник новий скандал, після того, як вона знову сфотографувалась з Марією Ласіцкене після фіналу "Діамантової ліги".

10 вересня Магучіх заявила, що знову знялася з росіянкою Ласіцкене на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb