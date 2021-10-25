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Магучіх розповіла, як познайомилась з Ласіцкене і відмовилась коментувати допінгові скандали росіян

25 жовтня, 2021 понедiлок
21:47
Спорт Ярослава Магучіх

Бронзова призерка Олімпіади-2020 в Токіо Ярослава Магучіх розповіла, як познайомилась з олімпійською чемпіонкою Марією Ласіцкене

Про це повідомляє "Трибуна".

Магучіх познайомилась з Ласіцкене у 2018 році.

"Так, ми з нею давно знайомі. Ми познайомилися в 2018 році на етапі "Діамантової ліги". Вона була топовою спортсменкою, приїжджала на старти. На 2019 рік вона виграла 50 змагань поспіль. Звісно її знали. Ми з нею познайомились на комерціях. Потім у них сталася проблема, що їм взагалі не дали нейтральний статус, вона ніде не виступала, крім внутрішніх змагань, вона боролася з цим, тому складно. Вона і листи писала, інтерв'ю давала проти, щоб міняли. Багато атлетів, у яких чистий нейтральний статус, вони зверталися в міжнародні федерації з допінгу", - сказала українка.

Також Ярослава Магучіх відмовилась коментувати допінгові скандали з російськими легкоатлетами.

"Я, чесно, не хочу лізти. Нейтрально, скажімо так. Є свої плюси і мінуси. Не можна сказати, як ти до цього ставишся, тому що я не в цьому середовищі, я живу тут, я не знаю всіх нюансів, всієї ситуації. Я не можу сказати, чесно. Не хочу. Завжди щось скажу, щось буде перевернуто, тому я просто утримаюся", - завершила думку Магучіх.

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Олімпіада-2020
легка атлетика
Ярослава Магучіх
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