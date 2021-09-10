Магучіх відповіла на критику її спільного фото з росіянкою

Про це Магучіх написала у Instagram.

Вона заявила, що через спільні фото із росіянкою Марією Ласіцкене на неї вилилося багато бруду і закликала критиків бути коректними.

"З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні.

За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту займіться собою і використайте час з користю", - закликала Магучіх.

Вона додала, що знялася з Марією Ласіцкене на спільному фото після етапу "Діамантової ліги" на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі, яка завершує кар'єру та не обіймалася з росіянкою.

"Тепер щодо фото: воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади. І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія, а Нікола Макдермотт представниця Австралії , будьте уважніше, будь ласка", - попросила Магучіх.



Нагадаємо, 7 серпня, Ярослава Магучіх обійнялась із Марією Ласіцкене після закінченням змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020.

9 вересня навколо Ярослави Магучіх виник новий скандал, після того, як вона знову сфотографувалась з Марією Ласіцкене після фіналу "Діамантової ліги".

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