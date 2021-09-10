Магучіх відповіла на критику її спільного фото з росіянкою
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх заявила, що сфотографувалася разом з росіянкою Марією Ласіцкене на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі
Про це Магучіх написала у Instagram.
Вона заявила, що через спільні фото із росіянкою Марією Ласіцкене на неї вилилося багато бруду і закликала критиків бути коректними.
"З завершенням сезону хочу поставити крапку ще в одному питанні.
За останній місяць я вислухала про себе багато чого цікавого. Безумовно кожен має свою точку зору, але давайте хоча б виражати її коректно. Замість того, щоб писати мені всяку гидоту займіться собою і використайте час з користю", - закликала Магучіх.
Вона додала, що знялася з Марією Ласіцкене на спільному фото після етапу "Діамантової ліги" на прохання Каміли Ліцвінко з Польщі, яка завершує кар'єру та не обіймалася з росіянкою.
"Тепер щодо фото: воно було зроблено на прохання стрибунки Каміли Ліцвінко, яка завершує свою кар’єру і хотіла закарбувати ці спогади. І тепер кульмінація: обіймає мене не Марія, а Нікола Макдермотт представниця Австралії , будьте уважніше, будь ласка", - попросила Магучіх.
- Нагадаємо, 7 серпня, Ярослава Магучіх обійнялась із Марією Ласіцкене після закінченням змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020.
- 9 вересня навколо Ярослави Магучіх виник новий скандал, після того, як вона знову сфотографувалась з Марією Ласіцкене після фіналу "Діамантової ліги".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.61
Купівля 26.61Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 31.39Продаж 31.77
- Актуальне
- Важливе