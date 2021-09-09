Українка Магучіх знову сфотографувалась з довіреною особою Путіна. Фотофакт

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Фотографію, на якій поруч одна з одною Ласіцкене і Магучіх, опублікувала в Instagram австралійська стрибунка Елінор Паттерсон.



Після фіналу "Діамантової ліги" в Цюриху, де Ярослава Магучіх посіла друге місце, спортсменки зібрались та зробили селфі. На фото можна помітити українок Магучіх та Ірину Геращенко, а також росіянку Марію Ласіцкене.



На світлині росіянка обняла Магучіх, поклала їй руку на плече. Українка ж посміхається тримаючи в руках ковдру.



На інших фото, які виклала Паттерсон, Ласіцкене - відсутня.



Ярослава Магучіх є молодшою сержанткою Збройних Сил України. Ласіцкене - капітан збройних сил РФ, а також довірена особа Володимира Путіна.



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7 серпня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на радощах обіймалась із Марією Ласіцкене після закінченням змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020.

8 вересня Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі "Діамантової ліги".. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb