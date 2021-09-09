Українка Магучіх знову сфотографувалась з довіреною особою Путіна. Фотофакт
Після фіналу "Діамантової ліги" українка Ярослава Магучіх сфотографувалась з росіянкою Марією Ласіцкене
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Фотографію, на якій поруч одна з одною Ласіцкене і Магучіх, опублікувала в Instagram австралійська стрибунка Елінор Паттерсон.
Після фіналу "Діамантової ліги" в Цюриху, де Ярослава Магучіх посіла друге місце, спортсменки зібрались та зробили селфі. На фото можна помітити українок Магучіх та Ірину Геращенко, а також росіянку Марію Ласіцкене.
На світлині росіянка обняла Магучіх, поклала їй руку на плече. Українка ж посміхається тримаючи в руках ковдру.
На інших фото, які виклала Паттерсон, Ласіцкене - відсутня.
Ярослава Магучіх є молодшою сержанткою Збройних Сил України. Ласіцкене - капітан збройних сил РФ, а також довірена особа Володимира Путіна.
Фото:
- 7 серпня, українська легкоатлетка Ярослава Магучіх на радощах обіймалась із Марією Ласіцкене після закінченням змагань зі стрибків у висоту на Олімпіаді-2020.
- 8 вересня Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі "Діамантової ліги"..
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