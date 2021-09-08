Українка Магучіх посіла друге місце у фіналі "Діамантової ліги"

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Сьогодні, 8 вересня, пройшов фінал "Діамантової ліги" в Цюриху. За перемогу змагались дві українські легкоатлетки - Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.



Магучіх у фіналі змогла показати другий результат з показником 2,03 м. Вона оновила свій особистий рекорд в сезоні. Ірина Геращенко посіла 4-е місце, стрибнувши на 1.96 м.



Перше місце зайняла Марія Ласіцкене, яка стрибнула на 2.05 м.



Діамантова ліга



Стрибки у висоту. Жінки



Цюріх, Швейцарія



1. Марія Ласіцкене (атлетка з нейтральним статусом) - 2.05 м.



2. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 м.



3. Нікола Макдермотт (Австралія) - 2.01 м.



4. Ірина Геращенко (Україна) - 1.96 м.



5. Камілла Лічвінко (Польща) - 1.93 м.