Українка Магучіх посіла друге місце у фіналі "Діамантової ліги"
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх посіла друге місце зі стрибків у висоту у фіналі "Діамантової ліги"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Сьогодні, 8 вересня, пройшов фінал "Діамантової ліги" в Цюриху. За перемогу змагались дві українські легкоатлетки - Ярослава Магучіх та Ірина Геращенко.
Магучіх у фіналі змогла показати другий результат з показником 2,03 м. Вона оновила свій особистий рекорд в сезоні. Ірина Геращенко посіла 4-е місце, стрибнувши на 1.96 м.
Перше місце зайняла Марія Ласіцкене, яка стрибнула на 2.05 м.
Діамантова ліга
Стрибки у висоту. Жінки
Цюріх, Швейцарія
1. Марія Ласіцкене (атлетка з нейтральним статусом) - 2.05 м.
2. Ярослава Магучіх (Україна) - 2.03 м.
3. Нікола Макдермотт (Австралія) - 2.01 м.
4. Ірина Геращенко (Україна) - 1.96 м.
5. Камілла Лічвінко (Польща) - 1.93 м.
- Нагадаємо, 7 серпня Ярослава Магучіх у стрибках у висоту здобула бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо.
- 4 вересня українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Бельгії.
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