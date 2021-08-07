Магучіх принесла Україні ще одну бронзу Олімпіади-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Україну в фіналі в стрибках у висоту представляли одразу три легкатлетки - Ірина Геращенко, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх, яка з результатом 2,03 м була лідером сезону в світі.

Левченко з результатом 1,96 м стала восьмою. Геращенко зі спробою на 1,98 м посіла четверту позицію. Магучіх гарантувала собі бронзу, злетівши на 2,00 м.Українка в наступній спробі невдало штурмувала висоту 2,02 м та підняла планку на 2,04 м, але взяти її не зуміла та отримала бронзову медаль.

Золото з результатом 2,04 м взяла Марія Ласіцкене з команди олімпійського комітету Росії. Срібло отримала австралійка Нікола Макдермотт, яка стрибнула на 2,02 м.

Загалом за 15 змагальних днів Олімпіади-2020 Україна здобула 18 медалей. Золото у категорії до 87 кг виграв борець Жан Беленюк. У ще одного представника греко-римського стилю Парвіза Насібова срібна медаль у вазі до 67 кг. Срібло на дистанції 1500 м та бронзу на 800 м вільним стилем виграв плавець Михайло Романчук. Срібло та бронзу виграла веслувальниця Людмила Лузан - вона стала третьою на дистанції 200 м на каное-одиночці, та фінішувала другою на дистанції 500 м з Анастасією Четвериковою. Боксер Олександр Хижняк отримав срібло у вазі до 75 кг.

В карате Анжеліка Терлюга посіла друге місце у категорії до 55 кг, а Станіслав Горуна став третім у вазі до 75 кг. Борчиня Алла Черкасова здобула бронзу у категорії до 68 кг, а Ірина Коляденко посіла третє місце в категорії до 62 кг. Також бронзові медалі Україні принесли дзюдоїстка Дар'я Білодід у категорії до 48 кг, фехтувальник Ігор Рейзлін у змаганнях шпажистів, Олена Костевич і Олег Омельчук у стрільбі з пневматичного пістолета, тенісистка Еліна Світоліна та Марта Федіна і Анастасія Савчук серед дуетів у артистичному плаванні, які також стали третіми у складі збірної Україниу групових вправах.