Магучіх у "Діамантовій лізі" взяла у росіянки реванш за поразку на Олімпіаді-2020

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Брюсселі Магучіх перемогла з результатом 2,02 м. Другою стала росіянка Марія Ласіцкене, третью - австралійка Нікола Макдермонт. Обоє стрибнули на 2,00 м. Ще одна українка - Ірина Геращенко з показником 1,92 м фінішувала четвертою.

Таким чином, Магучіх взяла у Ласіцкене реванш за поразку на Олімпіаді-2020, де представниця Олімпійського комітету Росії стала першою, а українка здобула бронзу.