Магучіх у "Діамантовій лізі" взяла у росіянки реванш за поразку на Олімпіаді-2020
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на етапі "Діамантової ліги" у Бельгії
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Брюсселі Магучіх перемогла з результатом 2,02 м. Другою стала росіянка Марія Ласіцкене, третью - австралійка Нікола Макдермонт. Обоє стрибнули на 2,00 м. Ще одна українка - Ірина Геращенко з показником 1,92 м фінішувала четвертою.
Таким чином, Магучіх взяла у Ласіцкене реванш за поразку на Олімпіаді-2020, де представниця Олімпійського комітету Росії стала першою, а українка здобула бронзу.
- Нагадаємо, 7 серпня Ярослава Магучіх у стрибках у висоту здобула бронзову медаль Олімпійських ігор у Токіо.
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