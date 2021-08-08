В обіймах з ворогом. Ярославу Магучіх запросили на розмову до Міноборони

Про чиновниця заявила в неділю, 8 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.



"Ярослава Магучіх на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - зазначила вона.



Причиною такої розмови Маляр назвала "фото Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), що викликало обурливу реакцію в суспільстві".



"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність", - наголосила при цьому заступниця очільника Міноборони.



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"Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об"єктом інформаційних спецоперацій ворога", - пояснила Ганна Маляр.



Також вона підтвердила, щ Ярослава Магучіх "дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ" (перед цим була інформація про її звання "молодший сержант").



Загалом до складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.



Разом з тим, Ганна Маляр просить "припинити цькування Ярослави, допоки ми не почуємо її власне пояснення".

Нагадаємо, Марія Ласіцкене є кадровою російською військовою й довіреною особою Путіна на виборах.