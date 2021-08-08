В обіймах з ворогом. Ярославу Магучіх запросили на розмову до Міноборони
Відома українська юристка, заступниця міністра оборони України Ганна Маляр проведе спеціальну бесіду з олімпійською призеркою, військовослужбовицею ЗСУ Ярославою Могучіх, щойно та повернеться з Токіо
Про чиновниця заявила в неділю, 8 серпня 2021 року, передає Еспресо.TV.
"Ярослава Магучіх на даний час знаходиться в Токіо. Одразу після її повернення в мене запланована з нею зустріч. Про результати розмови повідомлю", - зазначила вона.
Причиною такої розмови Маляр назвала "фото Ярослави поряд зі спортсменкою Марією Ласіцкене, яка виступала від команди Олімпійського комітету Росії (збірна РФ не брала участь в Олімпіаді на виконання рішення спортивного арбітражного суду (CAS)), що викликало обурливу реакцію в суспільстві".
"Спортсмени, які представляють Україну на міжнародних змаганнях, повинні розуміти, що в Україні триває російсько-українська війна і це накладає певні обмеження та відповідальність", - наголосила при цьому заступниця очільника Міноборони.
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"Вірне слідування спортивним традиціям, приміром - фото обіймів зі спортсменами-громадянами РФ, коли вони теж стають призерами, одразу використовує ворог як інформаційно-психологічну гармату, яка демонструє світу, що "їх тут немає". Тобто, необережна поведінка наших спортсменів, яких ми любимо і за яких щиро вболіваємо, може ставати об"єктом інформаційних спецоперацій ворога", - пояснила Ганна Маляр.
Також вона підтвердила, щ Ярослава Магучіх "дійсно є молодшим лейтенантом ЗСУ" (перед цим була інформація про її звання "молодший сержант").
Загалом до складу української збірної ввійшли 60 армійських спортсменів.
Разом з тим, Ганна Маляр просить "припинити цькування Ярослави, допоки ми не почуємо її власне пояснення".
- Нагадаємо, Марія Ласіцкене є кадровою російською військовою й довіреною особою Путіна на виборах.
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