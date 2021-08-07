Після перемоги у Токіо сержантка ЗСУ Магучіх обійнялася з довіреною особою Путіна. Фотофакт

На відповідний кадр з оліймпійської фотохроніки звернув увагу громадський діяч Сергій Стерненко, передає Еспресо.TV.



"Колеги Марії вбивають колег Ярослави, але її, схоже, це не турбує. Так само як не турбує той факт, що Ласіцкене - довірена особа Путіна", - заявив Стерненко у себе в телеграмі.



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"Просто спорт поза людяністю", - додав він.







