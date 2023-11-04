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Макаруні - рецепт вишуканого французького кондитерського виробу

4 листопада, 2023 субота
12:30
рецепти Макаруні

Якщо ви хотіли дізнатись, як приготувати макаруні вдома з першого разу, тоді наша стаття допоможе вам впоратися з цим завданням на відмінно без зайвого клопоту

Макаруні, макарон, або макаронс (macaron) - це один із дуже відомих французьких десертів, що виготовлений з двох половинок спеціального мигдалевого печева та ніжної начинки з кремом усередині.

Ці кондитерські вироби відомі своєю надзвичайно ніжною текстурою та довершеним смаком. Макаронс є популярними серед шанувальників вишуканих солодощів. Вони можуть мати різні начинки та смакові варіації, що робить їх популярними в усьому світі.

Макаруні рецепт класичний з крем-чізом

Інгредієнти:

Основа:

  • борошно мигдалеве (дрібного помолу) - 165 г
  • пудра цукрова – 165 г
  • білок – 115 г
  • цукор дрібний кристалічний – 150 г
  • барвник гелевий харчовий (за бажанням) - 2-3 краплі

Начинка:

  • вершковий сир – 300 г
  • цукрова пудра – 100 г
  • вершки 33% – 65-75 мл

Покроковий рецепт макарунів у домашніх умовах:

  1. Заздалегідь дістаньте курячі яйця з холодильника, приблизно за 2 години до початку готування. Відділіть білок від жовтка (будьте обережні, адже навіть крапля жовтку зіпсує весь білок).
  2. Мигдалеве борошно та цукрову пудру потрібно пересіяти через дрібне сито, та поки відкласти вбік.
  3. Готуємо меренгу. Збиваємо міксером білки кімнатної температури на середній швидкості, поступово додаємо кристалічний цукор. Білки збиваємо до щільного стану аби, піднімаючи міксер, на вінчику були "стійкі піки" з меренги (маса не повинна стікати). Додаємо краплями барвник та збиваємо ще 20-30 секунд.
  4. Меренгу додаємо до мигдалево-цукрової суміші та вимішуємо силіконовою лопаткою макаронаж. Робимо це дуже обережно, намагаючись не пошкодити повітряну та легку структуру білку. Постійно перевіряємо на готовність – піднімаєте лопатку над ємністю, правильний макаронаж має стікати неперервною стрічкою з лопатки. Тут головне знайти оптимальну щільність, адже якщо ви не домішаєте, то тісто для макарон буде дуже тугим і не матиме гарну форму. Якщо ж перемішаєте, тоді макаруні розтечуться по деку.
  5. Перекладаємо макаронаж у кондитерський мішок зі звичайною круглою насадкою.
  6. Деко застеляємо силіконовим або тефлоновим килимком для духовки, якщо у вас там будуть нанесені кола для макаронс – це ідеальний варіант.  Відсаджуємо макаронаж діаметром 3-4 см в шаховому порядку.
  7. Залишаємо підсушитись при кімнатній температурі 20-40 хвилин (час залежить від температури та вологості в приміщені). На них має утворитись невидима плівка і якщо ви обережно доторкнетесь до тістечок, на вашій руці не має залишитись макаронаж. Тоді їх можна ставити в духовку.
  8. Випікаємо в розігрітій до 140-155 градусів духовці 10-17 хвилин. Все залежить від вашої духовки.
  9. Готуємо крем. Вершковий сир збиваємо міксером 1-2 хвилини, додаємо пудру та холодні вершки, продовжуємо збивати ще 2-3 хвилини і крем готовий. Перекладаємо в кондитерський мішок.
  10. Макаруни виймаємо з духовки і одразу з килимком викладаємо їх на решітку або стіл. Даємо половинкам повністю охолонути та формуємо макаруні. Схема проста: тістечко – крем – тістечко.  

Смачного!

Фото: Freepik


 
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