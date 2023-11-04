Макаруні - рецепт вишуканого французького кондитерського виробу
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Макаруні, макарон, або макаронс (macaron) - це один із дуже відомих французьких десертів, що виготовлений з двох половинок спеціального мигдалевого печева та ніжної начинки з кремом усередині.
Ці кондитерські вироби відомі своєю надзвичайно ніжною текстурою та довершеним смаком. Макаронс є популярними серед шанувальників вишуканих солодощів. Вони можуть мати різні начинки та смакові варіації, що робить їх популярними в усьому світі.
Макаруні рецепт класичний з крем-чізом
Інгредієнти:
Основа:
- борошно мигдалеве (дрібного помолу) - 165 г
- пудра цукрова – 165 г
- білок – 115 г
- цукор дрібний кристалічний – 150 г
- барвник гелевий харчовий (за бажанням) - 2-3 краплі
Начинка:
- вершковий сир – 300 г
- цукрова пудра – 100 г
- вершки 33% – 65-75 мл
Покроковий рецепт макарунів у домашніх умовах:
- Заздалегідь дістаньте курячі яйця з холодильника, приблизно за 2 години до початку готування. Відділіть білок від жовтка (будьте обережні, адже навіть крапля жовтку зіпсує весь білок).
- Мигдалеве борошно та цукрову пудру потрібно пересіяти через дрібне сито, та поки відкласти вбік.
- Готуємо меренгу. Збиваємо міксером білки кімнатної температури на середній швидкості, поступово додаємо кристалічний цукор. Білки збиваємо до щільного стану аби, піднімаючи міксер, на вінчику були "стійкі піки" з меренги (маса не повинна стікати). Додаємо краплями барвник та збиваємо ще 20-30 секунд.
- Меренгу додаємо до мигдалево-цукрової суміші та вимішуємо силіконовою лопаткою макаронаж. Робимо це дуже обережно, намагаючись не пошкодити повітряну та легку структуру білку. Постійно перевіряємо на готовність – піднімаєте лопатку над ємністю, правильний макаронаж має стікати неперервною стрічкою з лопатки. Тут головне знайти оптимальну щільність, адже якщо ви не домішаєте, то тісто для макарон буде дуже тугим і не матиме гарну форму. Якщо ж перемішаєте, тоді макаруні розтечуться по деку.
- Перекладаємо макаронаж у кондитерський мішок зі звичайною круглою насадкою.
- Деко застеляємо силіконовим або тефлоновим килимком для духовки, якщо у вас там будуть нанесені кола для макаронс – це ідеальний варіант. Відсаджуємо макаронаж діаметром 3-4 см в шаховому порядку.
- Залишаємо підсушитись при кімнатній температурі 20-40 хвилин (час залежить від температури та вологості в приміщені). На них має утворитись невидима плівка і якщо ви обережно доторкнетесь до тістечок, на вашій руці не має залишитись макаронаж. Тоді їх можна ставити в духовку.
- Випікаємо в розігрітій до 140-155 градусів духовці 10-17 хвилин. Все залежить від вашої духовки.
- Готуємо крем. Вершковий сир збиваємо міксером 1-2 хвилини, додаємо пудру та холодні вершки, продовжуємо збивати ще 2-3 хвилини і крем готовий. Перекладаємо в кондитерський мішок.
- Макаруни виймаємо з духовки і одразу з килимком викладаємо їх на решітку або стіл. Даємо половинкам повністю охолонути та формуємо макаруні. Схема проста: тістечко – крем – тістечко.
Смачного!
Фото: Freepik
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