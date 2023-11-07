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Маковий рулет. Простий рецепт приготування
Що може бути смачнішим за домашню солодку випічку? Якщо бажаєте порадувати своїх друзів та рідних саме таким смаколиком - читайте наш рецепт. Якщо ви дотримаєтеся зазначених в рецепті вимог, тоді десерт вийде просто ідеальним
Інгредієнти для макового рулету:
- пшеничне борошно - півкілограма
- тепле молоко - 150 мл
- тепла вода - 50 мл
- цукор - 90 г
- вершкове масло - 70 г
- один жовток
- сухі дріжджі - 7 г
- ванільний цукор (за смаком)
Начинка:
- волоські горіхи - 200 г
- готова макова начинка - 400 г
- 5 столових ложок води чи молока (додавати, коли начинка дуже густа)
Для змащування:
- один жовток
- дві столові ложки води
Інструкція для приготування макового рулета:
- змішуємо тепле молоко та воду, сухі дріжджі, дві столові ложки цукру й три столові ложки борошна
- ретельно перемішуємо
- залишаємо в теплому місці на п’ятнадцять хвилин
- об’єднуємо до однорідності жовток, залишки цукру, розтоплене вершкове масло та ванільний цукор
- вливаємо до опари яєчну масу
- розмішуємо
- додаємо порціями просіяне борошно
- вимішуємо тісто десять хвилин
- залишаємо в теплому місці в мисці накритій рушником на півтори години
- виминаємо тісто
- розділяємо його на три менші чи дві більші частини
- кожну розкатуємо в пласт товщиною 5 мм
- розподіляємо начинку по всій поверхні
- скручуємо в рулет
- щеплюємо краї
- викладаємо у форму, застелену пергаментом
- залиште в теплому місці на годину
- жовток змішуємо з водою
- змащуємо рулети
- випікаємо 20 хвилин рулети в розігрітій до 180 градусів духовці.
Смачного!
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