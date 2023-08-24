Макрон готовий говорити з Путіним "коли це буде корисним"
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий поговорити з російським диктатором Володимиром Путіним "коли це буде корисним"
Про це повідомляє Le Point.
За словами Макрона, однією з тем розмови з Путіним може бути питання безпеки Європи.
"НАТО і Євросоюз є частиною ширшого переговорного процесу. Зрештою нам доведеться перебудовувати геополітичну архітектуру Європи. Саме за це я виступав у розмові з Володимиром Путіним", - сказав Макрон.
Відповідаючи на запитання про те, чи "розірвано зв'язок" із російським лідером, Макрон сказав: "Я знову поговорю з ним, коли це буде корисним".
- Нагадаємо, 23 червня Макрон заявив, що візьме слухавку, якщо президент РФ Володимир Путін йому зателефонує, проте сам він не дзвонитиме.
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