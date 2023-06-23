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Макрон заявив, що поговорить із Путіним, якщо той зателефонує, але сам не дзвонитиме

23 червня, 2023 п'ятниця
14:02
Світ Еммануель Макрон

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що візьме слухавку, якщо президент РФ Володимир Путін йому зателефонує, проте сам він не дзвонитиме

Про це він заявив в інтерв'ю французьким телеканалам RFI, France 24 та Franceinfo.

"Я вважаю, що спочатку Росії потрібно зупинити війну та прийняти міжнародне право. Звичайно, я візьму слухавку (якщо Путін зателефонує - ред.). Проте станом на сьогодні у мене немає причин йому дзвонити", - сказав Макрон.

Президент Франції також нагадав, що нині триває український контрнаступ. Він висловив сподівання, що настане час для переговорів на умовах України.

"Якщо він мені зателефонує, щоб щось запропонувати, я візьму слухавку. Франція була завжди країною, яка допомагає розв’язувати проблеми, та посередником. Проте треба бути чітким, що сьогодні відновлення діалогу неможливе, у той час, коли немає поваги до міжнародного права", - наголосив Макрон.

  • 13 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, щоби Росія програла і щоб вона не змогла повторити подібну агресію.
Україна
Росія
Франція
Володимир Путін
Війна з Росією
Емманюель Макрон
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