Макрон заявив, що поговорить із Путіним, якщо той зателефонує, але сам не дзвонитиме

Про це він заявив в інтерв'ю французьким телеканалам RFI, France 24 та Franceinfo.

"Я вважаю, що спочатку Росії потрібно зупинити війну та прийняти міжнародне право. Звичайно, я візьму слухавку (якщо Путін зателефонує - ред.). Проте станом на сьогодні у мене немає причин йому дзвонити", - сказав Макрон.

Президент Франції також нагадав, що нині триває український контрнаступ. Він висловив сподівання, що настане час для переговорів на умовах України.

"Якщо він мені зателефонує, щоб щось запропонувати, я візьму слухавку. Франція була завжди країною, яка допомагає розв’язувати проблеми, та посередником. Проте треба бути чітким, що сьогодні відновлення діалогу неможливе, у той час, коли немає поваги до міжнародного права", - наголосив Макрон.