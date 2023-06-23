Макрон заявив, що поговорить із Путіним, якщо той зателефонує, але сам не дзвонитиме
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що візьме слухавку, якщо президент РФ Володимир Путін йому зателефонує, проте сам він не дзвонитиме
Про це він заявив в інтерв'ю французьким телеканалам RFI, France 24 та Franceinfo.
"Я вважаю, що спочатку Росії потрібно зупинити війну та прийняти міжнародне право. Звичайно, я візьму слухавку (якщо Путін зателефонує - ред.). Проте станом на сьогодні у мене немає причин йому дзвонити", - сказав Макрон.
Президент Франції також нагадав, що нині триває український контрнаступ. Він висловив сподівання, що настане час для переговорів на умовах України.
"Якщо він мені зателефонує, щоб щось запропонувати, я візьму слухавку. Франція була завжди країною, яка допомагає розв’язувати проблеми, та посередником. Проте треба бути чітким, що сьогодні відновлення діалогу неможливе, у той час, коли немає поваги до міжнародного права", - наголосив Макрон.
- 13 червня президент Франції Емманюель Макрон заявив, що контрнаступ України вже триває кілька днів і має призвести до умов, щоби Росія програла і щоб вона не змогла повторити подібну агресію.
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