Про це повідомляє Ouest France.

Макрон планує переглянути закон про військові витрати на 2019-2025 роки, щоб привести їх у відповідність до загроз.

"Я попросив міністра та начальника генштабу збройних сил, щоб вони мали змогу в найближчі тижні провести переоцінку цього закону про військове програмування у світлі геополітичного контексту. Франція увійшла у військову економіку, в якій, я вірю, ми організуємо себе в довгостроковій перспективі", - сказав президент.

Він закликав ЄС виробити стратегію для зміцнення оборонної промисловості.

У 2022 році військовий бюджет Франції збільшився до 40,9 млрд євро, а у 2025 році планується досягти 50 млрд євро.