Макрон оголосив про початок періоду військової економіки у Франції
Президент Емманюель Макрон заявив, що Франція вступає "в період військової економіки" і буде нарощувати озброєння
Про це повідомляє Ouest France.
Макрон планує переглянути закон про військові витрати на 2019-2025 роки, щоб привести їх у відповідність до загроз.
"Я попросив міністра та начальника генштабу збройних сил, щоб вони мали змогу в найближчі тижні провести переоцінку цього закону про військове програмування у світлі геополітичного контексту. Франція увійшла у військову економіку, в якій, я вірю, ми організуємо себе в довгостроковій перспективі", - сказав президент.
Він закликав ЄС виробити стратегію для зміцнення оборонної промисловості.
У 2022 році військовий бюджет Франції збільшився до 40,9 млрд євро, а у 2025 році планується досягти 50 млрд євро.
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