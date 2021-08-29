Макрон пропонує створити в Кабулі зону безпеки ООН

Про це у неділю, 29 серпня 2021 року, повідомив тижневик Journal du Dimanche, інформує Еспресо.TV.



За словами Макрона, подібна ініціатива є спільною позицією Парижу та Лондону.



Франція і Великобританія представлять в ООН проект резолюції з метою "встановити в Кабулі контрольовану ООН зону безпеки, яка дозволить продовжувати гуманітарних операцій", зазначив глава французької держави.



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Своєю чергою генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш планує зустрітися з приводу ситуації в Афганістані із постійними представниками постійних членів Ради Безпеки ООН (США, Британія, Франція, Китай, РФ) в понеділок, 30 серпня.





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