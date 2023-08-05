У Північно-Західній Африці визріває гарячий збройний конфлікт, в який можуть бути втягнуті країни НАТО та Московія. Геополітика в цьому регіоні вершиться здебільшого стусанами, і найманці тут краще справляються, ніж рафіновані підрозділи Альянсу.

Переворот в Нігері завершився появою бійців Пригожина в президентському палаці та російських прапорів на вулицях столиці. Історія розвивається в форматі детективу.

"Франція може перейти до силових заходів з відновлення в Нігері лояльного до себе уряду. Для цього в столиці залишаються щонайменше 1,5 тис. французьких військових, не рахуючи бійців спецпідрозділів, також винищувачі та дрони", - повідомляє The Times. Лояльність Нігеру для Парижу — це питання нацбезпеки: французька атомна енергетика залежить від тамтешнього урану для виробництва ядерного палива. Плюс, у цій країні знаходяться військова база французької армії: вона перекочувала в Нігер після того, як були виперта "вагнерами" з Малі.

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Та офіційно МЗС Франції заперечило намір повертати попереднього президента руками своїх військових: для цього у Парижа є політичні сателіти в регіоні. Економічна спільнота країн Західної Африки (ECOWAS) заявила про таку готовність.

Група, що складається з 15 країн, ввела негайні фінансові санкції проти Нігеру і зажадала "негайного звільнення і відновлення на посаді" обраного президента Мохамеда Базума, який утримується військовими: військова хунта Нігеру отримала тиждень для відновлення законної влади. Якщо цього не трапиться, — обіцяють хрестовий похід за порятунок демократії.

Без зволікань відреагували дві "вагнерівські" колонії (Малі та Буркіна-Фасо): вони пообіцяли вписатися за побратимів-заколотників у Нігері.

Дивовижна річ: ніщо так не загрожує політичній стабільності скромної африканської держави, як великі поклади урану та золота. В підсумку за вплив в регіоні борються РФ та західні держави, зокрема — Німеччина, Італія, Франція та США мають війська в Нігері, призначені для підготовки воєнних та спецпідрозділів для боротьби з… повстанцями. У московитів — лише "вагнери", але їх бажання бруднити руки робить їх ефективнішими за весь цей нарядний контингент НАТО.

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Західні військові проявляють "стратегічне терпіння", спостерігаючи за розвитком ситуації. Вони сподіваються, що генерал Чіані, керівник президентської гвардії, не отримає потрібної підтримки серед усіх військових та перестане вдавати із себе лідера країни. Натомість сам Чіані розраховує на підтримку "однодумців" із сусідніх держав.

Нігер, — хочеться вірити, — вилікує західний світ від традиційної нерішучості, і Захід не програє московитам (тобто "Вагнеру") ще одну африканську країну, тим паче — найпалкішого прихильника західних цінностей в цій частині континенту. Відтак в регіоні може розгорітися друга — після Сирії — локальна війна, де прямо чи опосередковано воюватимуть НАТО та московити. Або Чіані покається і поверне в президентський палац Базуму, — законного лідера країни.

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У кожному випадку, Нігер — це хороший тестовий полігон для визначення бойового духу провідних країн Альянсу. Українцям — у нашій ситуації — це важливо знати.

*Туареги — кочовий народ групи берберів, що живе в пустельних районах Центральної Сахари в межах Алжиру, Лівії, Малі, Нігеру, Нігерії, Буркіна-Фасо, куди були витіснені в епоху арабських завоювань з північніших областей Африки.

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Про автора. Орест Сохар, журналіст, шеф-редактор Obozrevatel

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