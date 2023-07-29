Представники 54 країн Африки (серед яких лише 17 - лідери країн) відверто сказали Путіну: час вже завершувати війну в Україні. І цей заклик був скерований саме кремлівському діду, а, не як водиться, "обом сторонам конфлікту".

Путін прагнув використати шантаж зерновою угодою як спосіб привернути на свій бік Африку. Але вийшло навпаки. Бо Африка вже не та, якою вона лишилася у свідомості совка Путіна. І це потрібно було йому зрозуміти вже тоді, коли ПАР пообіцяла його заарештувати за ордером МКС на саміті БРІКС у Преторії. Але Путін думав, що обіцяних ним по 35 тис. т безоплатного російського зерна на кожну африканську країну буде достатньо для того, аби африканці плескали йому у долоні й схвалювали блокаду українського зерна. Але гучних дипломатичних овацій не було.

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Як результат — на зустрічі з африканцями Путін ніс відверті нісенітниці про те, що Захід і Київ не хочуть з ним вести переговори. Бо він прекрасно розуміє, що під дулом російських танків, які стоять на території української держави, ніхто і ні про що не буде з ним розмовляти. Ані Захід, ані Україна.

І нейтрального статусу України, як він того хоче, вже не буде. І філії РПЦ в Україні дуже скоро не стане, і проросійських політичних сил, і всього того, що нас би якось пов'язувало з Росією.

Для того, аби це зрозуміти, Путіну не потрібно було у себе збирати саміт з лідерами африканських країн і дарувати президенту Зімбабве гвинтокрил. Для цього треба просто бути адекватним.

Хоча про що я? Путін і адекватність — слова-антоніми. Кремлівський дідо вже давно, як кажуть, "без царя в голові". І Африка це бачить.

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Про автора. Сергій Руденко, журналіст, телеведучий

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