Макрон - Путіну: "Я прошу вас зупинитися"

Першим про це повідомив інформаційний канал французького суспільного мовлення FranceInfo, передає Еспресо.TV.



"Я прошу вас зупинитися". Це приблизно те, що Емманюель Макрон сказав Володимиру Путіну під час довгої розмови глав двох держав сьогодні вдень", - йдеться у новині з "живої" стрічки телеканалу.



Окрім того, пррезидент Франції попередив Путіна, що "щирий діалог несумісний з військовою ескалацією" на українському кордоні.



Читайте також: Максим Розумний: Хто відмовляється виконувати Мінські домовленості?



У підсумку, обидва президенти "висловили бажання продовжити діалог" щодо "шляхів просування вперед виконання Мінських домовленостей" та щодо "умов безпеки та стабільності в Європі".



За інформацією кореспондента France-2 Джеффа Віттенберга, розмова почалася о 12:30 за паризьким часом й тривала 1 годину 40 хвилин.



Речник Кремля Дмитро Пєсков підтвердив російському Інтерфаксу факт проведення розмови Путіна з Макроном в суботу, 12 лютого.



Ввечері Путін також має розмовляти телефоном з Джо Байденом.



Тема дзвінка та ж сама - ситуація на кордоні РФ та України.





Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb