Макрон терміново скликав Раду оборони Франції на тлі можливого визнання Росією "Л/ДНР"

Про це повідомляє Le Figaro.



Згідно з даними видання, засідання мало початися о 20:00 за Києвом.



До цього через інформацію про можливе визнання Росією "Л/ДНР" Макрон поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, а також двічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. З Макроном розмову провели і європейські чиновники Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляйєн.



У виданні зазначають, що Рада оборони Франції об'єднує головних міністрів і вищих посадових осіб, відповідальних за питання оборони та безпеки.



Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні.

Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.

Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".

Пізніше Путін поінформував Макрона і Шольца про намір підписати указ щодо визнання "Л/ДНР".

ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "республік".

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