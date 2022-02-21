Макрон терміново скликав Раду оборони Франції на тлі можливого визнання Росією "Л/ДНР"
Президент Франції Емманюель Макрон терміново скликав Раду з оборони і національної безпеки країни, щоб обговорити ситуацію навколо російсько-українського конфлікту та можливе визнання Росією "Л/ДНР"
Про це повідомляє Le Figaro.
Згідно з даними видання, засідання мало початися о 20:00 за Києвом.
До цього через інформацію про можливе визнання Росією "Л/ДНР" Макрон поговорив з президентом Росії Володимиром Путіним і президентом України Володимиром Зеленським, а також двічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом. З Макроном розмову провели і європейські чиновники Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляйєн.
У виданні зазначають, що Рада оборони Франції об'єднує головних міністрів і вищих посадових осіб, відповідальних за питання оборони та безпеки.
- Нагадаємо, 21 лютого ватажки "Л/ДНР" звернулися до Путіна з проханням визнати незалежність "республік". Володимир Путін заявив, що рішення про визнання "Л/ДНР" буде ухвалене сьогодні.
- Прем'єр-міністр Російської Федерації Михайло Мішустін заявив, що Росія вже протягом багатьох місяців опрацьовує ризики, з якими може зіштовхнутися у разі визнання так званих Л/ДНР.
- Водночас США та Велика Британія засудили намір РФ визнати "Л/ДНР".
- Пізніше Путін поінформував Макрона і Шольца про намір підписати указ щодо визнання "Л/ДНР".
- ЄС пригрозив Росії санкціями у разі визнання "республік".
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