Макрон знову не зміг вмовити Путина піти на припинення вогню в Україні

Про це пише Le Figaro із посиланням на заяву Єлисейського палацу, передає ЄП.

"Немає іншого виходу, крім припинення вогню та сумлінних переговорів Росії з Україною. Президент Республіки підтримує Україну", - йдеться у заяві.

Це вже восьма телефонна розмова Макрона з Путіним із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.



"Домовленості поки немає, але президент Макрон як і раніше переконаний у необхідності продовжувати свої зусилля", - сказав співрозмовник видання в адміністрації президента.



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