Макрон знову не зміг вмовити Путина піти на припинення вогню в Україні
Президент Франції Еммануель Макрон провів перемовини з президентом РФ Володимиром Путіним, але не зміг домовитися про припинення вогню
Про це пише Le Figaro із посиланням на заяву Єлисейського палацу, передає ЄП.
"Немає іншого виходу, крім припинення вогню та сумлінних переговорів Росії з Україною. Президент Республіки підтримує Україну", - йдеться у заяві.
Це вже восьма телефонна розмова Макрона з Путіним із початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
"Домовленості поки немає, але президент Макрон як і раніше переконаний у необхідності продовжувати свої зусилля", - сказав співрозмовник видання в адміністрації президента.
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