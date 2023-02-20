Про це повідомляє Еспресо.TV.

Малиновський розпочав гру 24 туру чемпіонату Франції проти "Тулузи" у запасі та вийшов на заміну одразу по перерві за рахунку 0:1.

У підсумку "Марсель" переміг з рахунком 3:2, набрав 52 очка та залишився на другій позиції та відстані у 5 очок від лідера - ПСЖ.

Руслан Малиновський загалом зіграв за "Марсель" 9 матчів та забив 2 голи.

Чемпіонат Франції

24-й тур

19 лютого

"Тулуза" - ПСЖ 2:3

Голи: Даллінга, 3, Онайву, 87 - Мбема, 52, Ундер, 59, Таваршеш, 78