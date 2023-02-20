Малиновський допоміг "Марселю" перемогти у чемпіонаті Франції
Український футболіст Руслан Малиновський зіграв за "Марсель" у переможному матчі чемпіонату Франції проти "Тулузи"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський розпочав гру 24 туру чемпіонату Франції проти "Тулузи" у запасі та вийшов на заміну одразу по перерві за рахунку 0:1.
У підсумку "Марсель" переміг з рахунком 3:2, набрав 52 очка та залишився на другій позиції та відстані у 5 очок від лідера - ПСЖ.
Руслан Малиновський загалом зіграв за "Марсель" 9 матчів та забив 2 голи.
Чемпіонат Франції
24-й тур
19 лютого
"Тулуза" - ПСЖ 2:3
Голи: Даллінга, 3, Онайву, 87 - Мбема, 52, Ундер, 59, Таваршеш, 78
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8 лютого гол Малиновського приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ у Кубку Франції.
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