Гол Малиновського приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ у Кубку Франції

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Марселя" з рахунком 2:1. Команди обмінялись голами у першому таймі. За господарів забив Алексіс Санчез, який реалізував пенальті. За ПСЖ відзначився Серхіо Рамос.

Але героєм матчу став українець Руслан Малиновський. Півзахисник "Марселю" вдало зіграв на межі штрафного майданчика і потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт.

Суперник "Марселя" в 1/4 фіналу поки не відомий.

Кубок Франції

1/8 фіналу

8 лютого

"Марсель" - ПСЖ 2:1

Голи: Санчез, 31 (пен.), Малиновський, 57 - Рамос, 45+2



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