Гол Малиновського приніс "Марселю" перемогу над ПСЖ у Кубку Франції
В 1/8 фіналу Кубка Франції з футболу "Марсель" здобув перемогу над ПСЖ
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Марселя" з рахунком 2:1. Команди обмінялись голами у першому таймі. За господарів забив Алексіс Санчез, який реалізував пенальті. За ПСЖ відзначився Серхіо Рамос.
Але героєм матчу став українець Руслан Малиновський. Півзахисник "Марселю" вдало зіграв на межі штрафного майданчика і потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт.
Суперник "Марселя" в 1/4 фіналу поки не відомий.
Кубок Франції
1/8 фіналу
8 лютого
"Марсель" - ПСЖ 2:1
Голи: Санчез, 31 (пен.), Малиновський, 57 - Рамос, 45+2
Фото - Getty Images
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