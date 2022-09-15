Мама американського солдата, який загинув Україні, хоче перепоховати сина в США

Про це йдеться на сайті NBCnews

Жінка розповіла, що пам’ятає, як 23 серпня отримала телефонний дзвінок і їй повідомили про загибель сина. Тепер, усе чого вона хоче, – це повернути останки її сина до Сполучених Штатів.

"Був український меморіал, зроблений його товаришами, який зворушив, але... Сполучені Штати — це дім мого сина" – сказала вона.

Джонс приїхав в Україну 30 березня, більше ніж через місяць після російського вторгнення. За день до свого 24-річчя він сказав матері, що поїде в Україну.

Жінка розповіла, що що її родина не пов’язана з Україною, але син був природженим солдатом. Він три роки служив в армії США, і разом із групою друзів, яких знайшов у війську, вирішив приєднатися до боротьби.