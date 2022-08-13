Дежсекретар США відреагував на заяви окупантів про "суд" над полоненими іноземцями
США стурбовані повідомленнями про те, що донецькі бойовики зібралися судити п’ятьох полонених іноземців
Про це у твітер написав держсекретар США Ентоні Блінкен.
"Ми стурбовані повідомленнями про звинувачення проти громадян Великої Британії, Швеції та Хорватії, висунуті незаконною владою на сході України. Росія та її ставленики зобов’язані поважати міжнародне гуманітарне право, включно з правами та захистом військовополонених" – повідомив Ентоні Блінкен.
Додамо, що пропагандистські росЗМІ повідомляли раніше, що донецькі бойовики 15 серпня почнуть розглядати "кримінальну справу" п'яти полонених іноземців.
- Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, якщо США дозволять Росії захопити Україну це призведе до того, що у світі "розпочнеться сезон" подібних війн
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