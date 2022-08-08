Якщо ми дозволимо Росії підкорити Україну, у світі почнеться "сезон війн", - Блінкен
Якщо США дозволять Росії захопити Україну це призведе до того, що у світі "розпочнеться сезон" подібних війн
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.
"Якщо ми дозволимо великій країні знущатися з меншої, просто вдертися до неї та захопити її територію без протидії, тоді це буде відкритий сезон не лише в Європі, але й у всьому світі", - пояснив держсекретар США.
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Ентоні Блінкен також додав, що війна Росії проти України загрожує основоположним принципам міжнародної системи. А тому важливо зараз протистояти російській агресії.
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- Того ж дня Білий дім відреагував на воєнні дії довкола ЗАЕС.
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