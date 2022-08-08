Росія планує затягнути під ядерну парасольку окуповані території, - військовий експерт Ступак
Військовий експерт Українського інституту майбутнього, співробітник СБУ 2004 - 2015 рр. Іван Ступак вважає, що референдум на окупованих територіях не буде визнано світом
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Референдум на окупованих територіях не буде визнано ні Україною, ні Європою, ні США. Це буде нікчемний референдум. У росіян є бажання затягнути усі окуповані території під ядерну парасольку РФ. Тобто затягнули, а тепер спробуйте відібрати ці землі. Росіяни не впевнені, що втримають Херсонщину та Запорізьку область. Всі масштабні мінування ЗАЕС, Херсона свідчать про те, що у них є варіант відходу та знищення інфраструктури України", - підкреслив Ступак.
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