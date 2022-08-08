Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Референдум на окупованих територіях не буде визнано ні Україною, ні Європою, ні США. Це буде нікчемний референдум. У росіян є бажання затягнути усі окуповані території під ядерну парасольку РФ. Тобто затягнули, а тепер спробуйте відібрати ці землі. Росіяни не впевнені, що втримають Херсонщину та Запорізьку область. Всі масштабні мінування ЗАЕС, Херсона свідчать про те, що у них є варіант відходу та знищення інфраструктури України", - підкреслив Ступак.

Керівник окупаційної влади в Запорізькій області підписав розпорядження про підготовку до референдуму щодо приєднання до РФ

На території Херсонської області відкривається все більше установ, у яких всім охочим обіцяють 10 тис. рублів за участь у псевдореферендумі

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