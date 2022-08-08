Білий дім відреагував на воєнні дії довкола ЗАЕС

Про це повідомляє Голос Америки.

Представник національної ради з безпеки США, на запит Голосу Америки, прокоментував ситуацію, що склалась навколо найбільшої атомної електростанції в Європі - ЗАЕС.

Наразі, повідомили в Білому домі, посилаючись на дані міністерства енергетики США та національної адміністрації США з ядерної безпеки, незвичних рівнів радіації не зафіксовано. США продовжують відстежувати ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

У відомстві високо оцінили професіоналізм і відданість України дотриманню стандартів ядерної безпеки.

"Нам також відомо про повідомлення щодо негативного поводження з працівниками ЗАЕС і ми високо цінуємо відданість ядерній безпеці, яку виявила українська влада та оператори у цих складних обставинах", - заявив представник ради нацбезпеки США.

Посадовець також висловив підтримку зусиллям МАГАТЕ із допомоги Україні у сфері безпеки на АЕС.

8 серпня радник глави ОПУ Михайло Подоляк закликав Раду безпеки ООН відреагувати через ситуацію на ЗАЕС: "Європа сидить на пороховій діжці".

Очільник Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що через загрозу підриву ЗАЕС на кону безпека всього світу

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав припинити обстріл Запорізької АЕС та надати доступ до неї міжнародним інспекторам

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