Білий дім відреагував на воєнні дії довкола ЗАЕС
Сполучені Штати закликають Росію зупинити всі воєнні дії на ядерних об'єктах України та поблизу них і передати Україні повний контроль
Про це повідомляє Голос Америки.
Представник національної ради з безпеки США, на запит Голосу Америки, прокоментував ситуацію, що склалась навколо найбільшої атомної електростанції в Європі - ЗАЕС.
Наразі, повідомили в Білому домі, посилаючись на дані міністерства енергетики США та національної адміністрації США з ядерної безпеки, незвичних рівнів радіації не зафіксовано. США продовжують відстежувати ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.
У відомстві високо оцінили професіоналізм і відданість України дотриманню стандартів ядерної безпеки.
"Нам також відомо про повідомлення щодо негативного поводження з працівниками ЗАЕС і ми високо цінуємо відданість ядерній безпеці, яку виявила українська влада та оператори у цих складних обставинах", - заявив представник ради нацбезпеки США.
Посадовець також висловив підтримку зусиллям МАГАТЕ із допомоги Україні у сфері безпеки на АЕС.
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