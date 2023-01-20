"Ман Сіті" переміг "Тоттенгем" в АПЛ

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився перемогою "Манчестер Сіті" з рахунком 4:2. Хоч "Тоттенгем" і виявився сильнішим у першому таймі - голи забили Деян Кулусевскі та Емерсон Роял.

У другій половині зустрічі "Сіті" зіграли впевненіше і забили у ворота лондонців 4 голи. Відзначились Ерлінг Холанд, Хуліан Альварес і дубль оформив Ріяд Марез.

"Ман Сіті" скоротив відставання до першого місця. Тепер до "Арсеналу" 5 очок, але у "канонірів" 1 матч у запасі.

"Тоттенгем" - п'ятий - до ЛЧ 5 очок.

Англійська Прем'єр-ліга

7-й тур

19 січня

"Манчестер Сіті" - "Тоттенгем" 4:2

Голи: Альварес, 51, Холанд, 53, Марез, 63, 90 - Кулусевскі, 44, Емерсон, 45+2

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