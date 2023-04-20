"Ман Сіті" пройшов "Баварію", а "Інтер" - "Бенфіку": результати усіх матчів ЛЧ 19 квітня
У середу, 19 квітня, були зіграні заключні матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Ліга чемпіонів
1/8 фіналу. Повторний матч
19 квітня
"Баварія" (Німеччина) - "Манчестер Сіті" (Англія) 1:1
Голи: Кімміх, 83 (пен.) - Холанд, 57
Перша гра - 0:3
"Інтер" (Італія) - "Бенфіка" (Португалія) 3:3
Голи: Барелла, 14, Мартінес, 65, Корреа, 78 - Аурснес, 38, А. Сілва, 86, Муса, 90+5
Перший матч - 2:0
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