"Ман Сіті" впевнено переміг "Лестер" в АПЛ: Холанд оформив дубль

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився поразкою "Лестера" з рахунком 1:3. Дубль за "Манчестер Сіті" оформив Ерлінг Холанд, ще один м'яч забив Стоунс.

Єдиний м'яч за "Лестер" забив Келечі Іхеаначо. Нігерійський форвард відзначився на 75-й хвилині - це був останній гол у сьогоднішньому матчі.

У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Сіті" займає 2 місце. Команда Хосепа Гвардіоли відстає від "Арсенала" на 3 бали.

"Лестер" - 19-й - у зоні вильоту. До 17-го місця, яке забезпечить команді місце в наступному сезоні - 2 бали.

Англійська Прем'єр-ліга

31-й тур

15 квітня

"Манчестер Сіті" - "Лестер" 3:1

Голи: Стоунс, 5, Холанд, 13 (пен.), 25 - Іхеаначо, 75