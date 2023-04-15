"Ман Сіті" впевнено переміг "Лестер" в АПЛ: Холанд оформив дубль
У 31-му турі Англійської Прем'єр-ліги "Манчестер Сіті" розгромно переміг "Лестер"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився поразкою "Лестера" з рахунком 1:3. Дубль за "Манчестер Сіті" оформив Ерлінг Холанд, ще один м'яч забив Стоунс.
Єдиний м'яч за "Лестер" забив Келечі Іхеаначо. Нігерійський форвард відзначився на 75-й хвилині - це був останній гол у сьогоднішньому матчі.
У турнірній таблиці АПЛ "Манчестер Сіті" займає 2 місце. Команда Хосепа Гвардіоли відстає від "Арсенала" на 3 бали.
"Лестер" - 19-й - у зоні вильоту. До 17-го місця, яке забезпечить команді місце в наступному сезоні - 2 бали.
Англійська Прем'єр-ліга
31-й тур
15 квітня
"Манчестер Сіті" - "Лестер" 3:1
Голи: Стоунс, 5, Холанд, 13 (пен.), 25 - Іхеаначо, 75
- 15 квітня у 31-му турі Англійської Прем'єр-ліги лондонський "Челсі" поступився "Брайтону".
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