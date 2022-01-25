"Ман Юнайтед" за смішні гроші позбувся форварда, якого купили за 60 млн євро
Нападник англійського "Манчестер Юнайтед" Антоні Марсьяль завершує свій трансфер в іспанську "Севілью"
Про це повідомляє COPE.
Антоні Марсьяль перейшов в "Севілью" за 5 млн євро. "Манчестер Юнайтед" відправив француза в оренду до кінця сезону. 26-річний гравець уже прибув до Іспанії для підписання контракту.
Подальша сума викупу не повідомляється, але в клубі більше не розраховують на французького гравця, за якого у 2015 році заплатили 60 млн євро. Тому влітку "Севілья" матиме шанс за невелику доплату оформити повноцінний перехід Марсьяля.
У цьому сезоні Марсьяль зіграв за "Манчестер Юнайтед" 367 хвилин і забив лише 1 гол.
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