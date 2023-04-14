"Ман Юнайтед" забив два автоголи і втратив перемогу над "Севільєю" у центральному матчі Ліги Європи
У першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи англійський "Манчестер Юнайтед" та іспанська "Севілья" зіграли внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч в Англії закінчився з рахунком 2:2. Цікаво, що 84-ї хвилини "Манчестер Юнайтед" мав комфортну перевагу у два м'ячі - дублем відзначився Марсель Забітцер.
На 84-й хвилині захисник МЮ Тайрелл Маласія намагався вибити м'яч після поперечної передачі, але зрізав його у власні ворота.
Вже на останніх секундах зустрічі Гаррі Магвайр також забив у власні ворота і позбавив "Манчестер Юнайтед" перемоги.
Матч-відповідь буде зіграний у четвер, 20 квітня.
Ліга Європи
Чвертьфінал. Перший матч
13 квітня
"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Севілья" (Іспанія) 2:2
Голи: Забітцер, 14, 21 - Маласія, 84 (авт.), Магвайр, 90+2
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