Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч в Англії закінчився з рахунком 2:2. Цікаво, що 84-ї хвилини "Манчестер Юнайтед" мав комфортну перевагу у два м'ячі - дублем відзначився Марсель Забітцер.

На 84-й хвилині захисник МЮ Тайрелл Маласія намагався вибити м'яч після поперечної передачі, але зрізав його у власні ворота.

Вже на останніх секундах зустрічі Гаррі Магвайр також забив у власні ворота і позбавив "Манчестер Юнайтед" перемоги.

Матч-відповідь буде зіграний у четвер, 20 квітня.

Ліга Європи

Чвертьфінал. Перший матч

13 квітня

"Манчестер Юнайтед" (Англія) - "Севілья" (Іспанія) 2:2

Голи: Забітцер, 14, 21 - Маласія, 84 (авт.), Магвайр, 90+2