"Манчестер Сіті" можуть погнати з АПЛ через масштабні фінансові махінації
Англійська прем'єр-ліга звинуватила футбольний клуб "Манчестер Сіті" у фінансових махінаціях, які клуб здійснював у 2009 - 2018 роках
Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.
Прем'єр-ліга за підсумками чотирирічного розслідування звинуватила "Манчестер Сіті" в порушенні низки фінансових правил у період з 2009 по 2018 роки.
Зокрема, "Ман Сіті" звинувачують в тому, що він не надав точної інформації, яка дає достеменне уявлення про фінансове становище клубу, а також повних даних про винагороду менеджерів у відповідних контрактах з 2009 по 2013 роки.
Також клуб підозрюють у недотриманні правил УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій), прибутковості прем'єр-ліги, а також відмові щодо співпраці у розслідуванні.
АПЛ передала інформацію про порушення до незалежної комісії перед конфіденційним слуханням, яке відбудеться в закритому режимі.
Зазначається, що на "Манчестер Сіті" може бути накладено низку санкцій, які дисциплінарна комісія вважатиме за доцільне. Якщо звинувачення будуть доведені, у команди можуть відібрати очки або навіть виключити з прем'єр-ліги.
З 2009 до 2018 року "Манчестер Сіті" тричі виграв чемпіонат Англії - у 2012, 2014 та 2018 роках.
- 21 січня 2023 року за рішенням федерального суду Італії з футбольного клубу "Ювентус" зняли 15 очок в серії A через фінансові махінації керівництва клубу.
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