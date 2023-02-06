Про це повідомляє офіційний сайт АПЛ.

Прем'єр-ліга за підсумками чотирирічного розслідування звинуватила "Манчестер Сіті" в порушенні низки фінансових правил у період з 2009 по 2018 роки.

Зокрема, "Ман Сіті" звинувачують в тому, що він не надав точної інформації, яка дає достеменне уявлення про фінансове становище клубу, а також повних даних про винагороду менеджерів у відповідних контрактах з 2009 по 2013 роки.

Також клуб підозрюють у недотриманні правил УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій), прибутковості прем'єр-ліги, а також відмові щодо співпраці у розслідуванні.

АПЛ передала інформацію про порушення до незалежної комісії перед конфіденційним слуханням, яке відбудеться в закритому режимі.

Зазначається, що на "Манчестер Сіті" може бути накладено низку санкцій, які дисциплінарна комісія вважатиме за доцільне. Якщо звинувачення будуть доведені, у команди можуть відібрати очки або навіть виключити з прем'єр-ліги.

З 2009 до 2018 року "Манчестер Сіті" тричі виграв чемпіонат Англії - у 2012, 2014 та 2018 роках.