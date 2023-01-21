Про це повідомляє Goal.

Суд задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала покарати "Ювентус" за порушення правил приросту капіталу та дискваліфікувати представників правління клубу.

Зокрема експрезидента клубу Андреа Аньєллі відсторонили від футболу на 2 роки, а колишнього віцепрезидента Павела Недведа - на 8 місяців. Нинішнього спортивного директора туринців Федеріко Черубіні дискваліфікували на 1 рік та 4 місяці,

Після покарання "Ювентус" скотився з 22 очками з 3-гона 10-те місце. Клуб подасть апеляцію на рішення суду.

13 січня у 18-му турі чемпіонату Італії "Наполі" переміг "Ювентус" з рахунком 5:1.

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