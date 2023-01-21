З "Ювентуса" зняли 15 очок у чемпіонаті Італії з футболу
За рішенням федерального суду Італії з футбольного клубу "Ювентус" зняли 15 очок в серії A через фінансові махінації керівництва клубу
Про це повідомляє Goal.
Суд задовольнив клопотання прокуратури, яка вимагала покарати "Ювентус" за порушення правил приросту капіталу та дискваліфікувати представників правління клубу.
Зокрема експрезидента клубу Андреа Аньєллі відсторонили від футболу на 2 роки, а колишнього віцепрезидента Павела Недведа - на 8 місяців. Нинішнього спортивного директора туринців Федеріко Черубіні дискваліфікували на 1 рік та 4 місяці,
Після покарання "Ювентус" скотився з 22 очками з 3-гона 10-те місце. Клуб подасть апеляцію на рішення суду.
- 13 січня у 18-му турі чемпіонату Італії "Наполі" переміг "Ювентус" з рахунком 5:1.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.82
Купівля 39.82Продаж 40.49
-
EUR
Купівля 42.16Продаж 43.13
- Актуальне
- Важливе