"Наполі" розтрощив "Ювентус" і зупинив переможну серію туринців у Серії А
У 18-му турі чемпіонату Італії з футболу "Наполі" впевнено переміг туринський "Ювентус"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився перемогою "Наполі" з рахунком 5:1. Дубль оформив Віктор Осімхен, а по голу у ворота "Юве" забили Хвіча Кварацхелія, Амір Ррахмані та Еліф Ельмас.
Єдиний м'яч для "Ювентуса" забив Анхель Ді Марія. На 42-й хвилині аргентинець зробив рахунок 2:1, проте цей гол так і не вплинув на хід зустрічі.
"Наполі" відірвався від "Мілана" та "Ювентуса", які займають другу-третю позицію у турнірній таблиці Серії А. Відрив складає 10 очок, проте у "россонері" 1 матч у запасі.
Востаннє "Ювентус" програвав у чемпіонаті Італії 8 жовтня - "Мілану" (0:2). Після цього туринці здобули 8 перемог поспіль.
Серія А
18-й тур
13 січня
"Наполі" - "Ювентус" 5:1
Голи: Осімхен, 14, 65, Кварацхелія, 39, Ррахмані, 55, Ельмас, 72 - Ді Марія, 42
- 7 січня у 17-му турі чемпіонату Італії з футболу туринський "Ювентус" переміг "Удінезе".
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