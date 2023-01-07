"Ювентус" обіграв "Удінезе" та вийшов на друге місце в Серії А
У 17-му турі чемпіонату Італії з футболу туринський "Ювентус" переміг "Удінезе"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Ювентус" - "Удінезе" закінчився перемогою туринців з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у зустрічі забив Данілу, бразильський захисник відзначився на 86-й хвилині.
"Ювентус" здобув 9-ту перемогу поспіль і піднявся на другу позицію у турнірній таблиці Серії А. Туринці відстають від "Наполі" на 4 бали, але мають на один матч більше.
"Удінезе" - 8-ма позиція, а відставання від зони ЛЧ - 8 балів.
Серія А
17-й тур
7 січня
"Ювентус" - "Удінезе" 1:0
Гол: Данілу, 86
- 4 січня у 16-му турі чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" зіграла внічию проти "Спеції".
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