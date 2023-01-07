"Ювентус" обіграв "Удінезе" та вийшов на друге місце в Серії А

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Ювентус" - "Удінезе" закінчився перемогою туринців з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у зустрічі забив Данілу, бразильський захисник відзначився на 86-й хвилині.

"Ювентус" здобув 9-ту перемогу поспіль і піднявся на другу позицію у турнірній таблиці Серії А. Туринці відстають від "Наполі" на 4 бали, але мають на один матч більше.

"Удінезе" - 8-ма позиція, а відставання від зони ЛЧ - 8 балів.

Серія А

17-й тур

7 січня

"Ювентус" - "Удінезе" 1:0

Гол: Данілу, 86

4 січня у 16-му турі чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" зіграла внічию проти "Спеції".

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