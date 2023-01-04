Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч закінчився з рахунком 2:2. У ворота "Аталанти" забили М'Бала Нзола та Еммануель Нзола. За "Спецію" відзначились Расмус Гейлунд і Маріо Пашалич.

У складі "Спеції" виступає українець Віктор Коваленко, проте сьогодні його на поле випустили лише на 78-й хвилині. За "Аталанту" на 81-й хвилині вийшов Руслан Малиновський.

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У турнірній таблиці Серії А "Аталанта" з 28 балами йде сьомою. "Спеція - сімнадцята - 14 очок.

Чемпіонат Італії

16-й тур

4 січня

"Спеція" – "Аталанта" 2:2

Голи: Гьясі, 8, Нзола, 31 – Гойлунд, 77, Пашалич, 90+3

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