"Аталанта" та "Спеція" зіграли внічию "українське дербі" в Серії А
У 16-му турі чемпіонату Італії з футболу "Аталанта" зіграла внічию проти "Спеції"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч закінчився з рахунком 2:2. У ворота "Аталанти" забили М'Бала Нзола та Еммануель Нзола. За "Спецію" відзначились Расмус Гейлунд і Маріо Пашалич.
У складі "Спеції" виступає українець Віктор Коваленко, проте сьогодні його на поле випустили лише на 78-й хвилині. За "Аталанту" на 81-й хвилині вийшов Руслан Малиновський.
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У турнірній таблиці Серії А "Аталанта" з 28 балами йде сьомою. "Спеція - сімнадцята - 14 очок.
Чемпіонат Італії
16-й тур
4 січня
"Спеція" – "Аталанта" 2:2
Голи: Гьясі, 8, Нзола, 31 – Гойлунд, 77, Пашалич, 90+3
- У серпні український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя".
- 27 грудня стало відомо, що "Аталанта" готова продати українця Руслана Малиновського, але не віддаватиме футболіста в оренду.
- 28 грудня повідомлялось, що "Марсель" більше не претендує на Малиновського.
- 3 січня англійський "Тоттенгем" звернувся до італійської "Аталанти" з офіційним запитом стосовно трансферу півзахисника Руслана Малиновського.
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