Малиновський вступив у перемовини з "Вест Гемом", - ЗМІ
Український хавбек "Аталанти" Руслан Малиновський може перейти в англійський "Вест Гем"
Про це повідомляє CaughtOffside.
Головний тренер "Вест Гема" Девід Мойєс вже обговорив з Русланом Малиновським можливий трансфер.
"Девід Мойєс безпосередньо контактував з гравцем. Тож "Вест Гем" бере участь у перегонах. А "Тоттенгем", як я розумію, все ще на стадії розгляду", - сказав журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.
Контракт Малиновського з "Аталантою" чинний до кінця сезону. Transfermarkt оцінює 29-річного українця у 18 млн євро.
У цьому сезоні Руслан Малиновський зіграв 14 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.
- У серпні український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя".
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