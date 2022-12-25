Малиновський вступив у перемовини з "Вест Гемом", - ЗМІ

Про це повідомляє CaughtOffside.

Головний тренер "Вест Гема" Девід Мойєс вже обговорив з Русланом Малиновським можливий трансфер.

"Девід Мойєс безпосередньо контактував з гравцем. Тож "Вест Гем" бере участь у перегонах. А "Тоттенгем", як я розумію, все ще на стадії розгляду", - сказав журналіст CBS Sports Бен Джейкобс.

Контракт Малиновського з "Аталантою" чинний до кінця сезону. Transfermarkt оцінює 29-річного українця у 18 млн євро.

У цьому сезоні Руслан Малиновський зіграв 14 матчів, забив 1 гол і віддав 2 асисти.

У серпні український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя".

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