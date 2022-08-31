Малиновський відмовився переходити у "Марсель" через маленьку зарплату
Український півзахисник Руслан Малиновський відхилив пропозицію французького "Марселя"
Про це повідомляє Foot Mercato.
За інформацією джерела, "Марсель" працює над трансфером Малиновського і продовжує спроби підписати півзахисника "Аталанти" попри те, що українець відхилив першу пропозицію французів.
29-річний Руслан Малиновський відхилив першу пропозицію "Марселя", оскільки його не влаштувала зарплата. Хавбек розраховує підписати останній великий у фінансовому плані контракт у своїй кар’єрі.
Французи й надалі намагатимуться домовитися з футболістом. "Марсель" навіть розглядає варіант безкоштовно підписати Руслана Малиновського, через рік у нього закінчується контракт з "Аталантою".
Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор хоче оформити трансфер зараз.
- 13 серпня у 1-му турі чемпіонату Італії гольовий пас Руслана Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти "Сампдорію".
- 22 серпня Малиновський забив гол та був визнаний найкращим гравцем "Аталанти" у матчі проти "Мілану".
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