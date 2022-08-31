Про це повідомляє Foot Mercato.

За інформацією джерела, "Марсель" працює над трансфером Малиновського і продовжує спроби підписати півзахисника "Аталанти" попри те, що українець відхилив першу пропозицію французів.

29-річний Руслан Малиновський відхилив першу пропозицію "Марселя", оскільки його не влаштувала зарплата. Хавбек розраховує підписати останній великий у фінансовому плані контракт у своїй кар’єрі.

Французи й надалі намагатимуться домовитися з футболістом. "Марсель" навіть розглядає варіант безкоштовно підписати Руслана Малиновського, через рік у нього закінчується контракт з "Аталантою".

Головний тренер "Марселя" Ігор Тудор хоче оформити трансфер зараз.