Малиновський забив гол та став найкращим гравцем матчу проти "Мілану"
Український футболіст Руслан Малиновський забив гол та був визнаний найкращим гравцем "Аталанти" у матчі чемпіонату Італії проти "Мілану"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Малиновський вийшов у стартовому складі "Аталанти" та відкрив рахунок на 29-й хвилині. Загалом він відіграв 72 хвилини та був замінений.
WhoScored поставив українцю за гру оцінку 7,5, яка виявилася найвищою серед усіх футболістів команди з Бергамо.
У підсумку "Аталанта" та "Мілан" звели матч внічию 1:1. Після 2-х турів чемпіонату Італії в обох клубів по 4 очка, бергамці йдуть в турнірній таблиці четвертими, а міланці - третіми.
29-річний Руслан Малиновський у новому сезоні взяв участь у двох матчах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.
Чемпіонат Італії
2-й тур
21 серпня
"Аталанта" - "Мілан" 1:1
Голи: Малиновський, 29 - Беннасер, 68
- 13 серпня у 1-му турі чемпіонату Італії гольовий пас Руслана Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти "Сампдорію".
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