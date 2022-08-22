Про це повідомляє Еспресо.TV.

Малиновський вийшов у стартовому складі "Аталанти" та відкрив рахунок на 29-й хвилині. Загалом він відіграв 72 хвилини та був замінений.

WhoScored поставив українцю за гру оцінку 7,5, яка виявилася найвищою серед усіх футболістів команди з Бергамо.

У підсумку "Аталанта" та "Мілан" звели матч внічию 1:1. Після 2-х турів чемпіонату Італії в обох клубів по 4 очка, бергамці йдуть в турнірній таблиці четвертими, а міланці - третіми.

29-річний Руслан Малиновський у новому сезоні взяв участь у двох матчах, забив 1 гол та віддав 1 результативну передачу.

Чемпіонат Італії

2-й тур

21 серпня

"Аталанта" - "Мілан" 1:1

Голи: Малиновський, 29 - Беннасер, 68

13 серпня у 1-му турі чемпіонату Італії гольовий пас Руслана Малиновського допоміг "Аталанті" перемогти "Сампдорію".

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