Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Самдорія" - "Аталанта" закінчився перемогою гостей. Команда з Бергамо зуміла забити двічі і не пропустила. На 26-й хвилині відзначився Рафаель Толой, а на останніх секундах зустрічі забив Адемола Лукман.

Українець Руслан Малиновський з'явився на футбольному полі на 84-й хвилині і саме він віддав асист, коли забивав Лукман.

У паралельній зустрічі 1-го туру "Мілан" переміг "Удінезе" з рахунком 4:2.

Чемпіонат Італії з футболу

1-й тур

13 серпня

"Сампдорія" - "Аталанта" 0:2

Голи: Толой, 26, Лукман, 90+4

10 серпня російський півзахисник "Аталанти" Олексій Міранчук перейшов у "Торіно" на правах оренди.

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