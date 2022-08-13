Малиновський віддав асист у першому матчі "Аталанти" в новому сезоні
У 1-му турі Серії А "Аталанта" Руслана Малиновського на виїзді перемогла "Сампдорію"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Самдорія" - "Аталанта" закінчився перемогою гостей. Команда з Бергамо зуміла забити двічі і не пропустила. На 26-й хвилині відзначився Рафаель Толой, а на останніх секундах зустрічі забив Адемола Лукман.
Українець Руслан Малиновський з'явився на футбольному полі на 84-й хвилині і саме він віддав асист, коли забивав Лукман.
У паралельній зустрічі 1-го туру "Мілан" переміг "Удінезе" з рахунком 4:2.
Чемпіонат Італії з футболу
1-й тур
13 серпня
"Сампдорія" - "Аталанта" 0:2
Голи: Толой, 26, Лукман, 90+4
- 10 серпня російський півзахисник "Аталанти" Олексій Міранчук перейшов у "Торіно" на правах оренди.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе